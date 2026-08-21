SHIB2 מחיר היום

מחיר SHIB2 (SHIB2) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIB2 ל USD הוא $ 0 לכל SHIB2.

SHIB2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,653, עם היצע במחזור של 1.00B SHIB2. ב‑24 השעות האחרונות, SHIB2 סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00448228, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIB2 נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SHIB2 (SHIB2) מידע שוק

שווי שוק $ 32.65K$ 32.65K $ 32.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.65K$ 32.65K $ 32.65K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SHIB2 הוא $ 32.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIB2 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.65K.