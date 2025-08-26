Shaicoin (SHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00052035 24 שעות נמוך $ 0.00172044 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00052035 גבוה 24 שעות $ 0.00172044 שיא כל הזמנים $ 1.9 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00020504 שינוי מחיר (שעה אחת) -14.85% שינוי מחיר (1D) +17.36% שינוי מחיר (7D) +51.43%

Shaicoin (SHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00082394. במהלך 24 השעות האחרונות, SHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00052035 לבין שיא של $ 0.00172044, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00020504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHA השתנה ב -14.85% במהלך השעה האחרונה, +17.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+51.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shaicoin (SHA) מידע שוק

שווי שוק $ 2.28K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.76K אספקת מחזור 2.76M אספקה כוללת 5,775,646.0

שווי השוק הנוכחי של Shaicoin הוא $ 2.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHA הוא 2.76M, עם היצע כולל של 5775646.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.76K.