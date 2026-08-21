SEIYAN מחיר היום

מחיר SEIYAN (SEIYAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEIYAN ל USD הוא $ 0 לכל SEIYAN.

SEIYAN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,983, עם היצע במחזור של 776.75M SEIYAN. ב‑24 השעות האחרונות, SEIYAN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.071105, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SEIYAN נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.96.

SEIYAN (SEIYAN) מידע שוק

שווי שוק $ 88.98K$ 88.98K $ 88.98K נפח (24 שעות) $ 4.96$ 4.96 $ 4.96 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.56K$ 114.56K $ 114.56K אספקת מחזור 776.75M 776.75M 776.75M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SEIYAN הוא $ 88.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.96. ההיצע במחזור של SEIYAN הוא 776.75M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.56K.