sDOLA (SDOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 שעות נמוך $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 גבוה 24 שעות $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 שיא כל הזמנים $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 המחיר הנמוך ביותר $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -0.07% שינוי מחיר (7D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

sDOLA (SDOLA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.15. במהלך 24 השעות האחרונות, SDOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.15 לבין שיא של $ 1.15, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SDOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.017.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SDOLA השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sDOLA (SDOLA) מידע שוק

שווי שוק $ 27.68M$ 27.68M $ 27.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.00M$ 28.00M $ 28.00M אספקת מחזור 24.10M 24.10M 24.10M אספקה כוללת 24,380,110.60496688 24,380,110.60496688 24,380,110.60496688

שווי השוק הנוכחי של sDOLA הוא $ 27.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDOLA הוא 24.10M, עם היצע כולל של 24380110.60496688. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.00M.