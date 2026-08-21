Scuba מחיר היום

מחיר Scuba (SCUBA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCUBA ל USD הוא $ 0 לכל SCUBA.

Scuba כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,090, עם היצע במחזור של 999.91M SCUBA. ב‑24 השעות האחרונות, SCUBA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCUBA נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +26.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Scuba (SCUBA) מידע שוק

שווי שוק $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.09K$ 26.09K $ 26.09K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,909,777.999665 999,909,777.999665 999,909,777.999665

שווי השוק הנוכחי של Scuba הוא $ 26.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCUBA הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999909777.999665. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.09K.