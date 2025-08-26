עוד על SCROLLY

Scrolly the map סֵמֶל

Scrolly the map מחיר (SCROLLY)

לא רשום

1 SCROLLY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Scrolly the map (SCROLLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:23 (UTC+8)

Scrolly the map (SCROLLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.74%

-1.74%

Scrolly the map (SCROLLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCROLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCROLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCROLLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scrolly the map (SCROLLY) מידע שוק

$ 25.64K
$ 25.64K$ 25.64K

--
----

$ 25.64K
$ 25.64K$ 25.64K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scrolly the map הוא $ 25.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCROLLY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.64K.

Scrolly the map (SCROLLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Scrolly the mapל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScrolly the map ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScrolly the map ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Scrolly the mapל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+18.33%
60 ימים$ 0+66.38%
90 ימים$ 0--

מה זהScrolly the map (SCROLLY)

The first community memecoin on scroll

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Scrolly the map (SCROLLY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Scrolly the mapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scrolly the map (SCROLLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scrolly the map (SCROLLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scrolly the map.

בדוק את Scrolly the map תחזית המחיר עכשיו‏!

SCROLLY למטבעות מקומיים

Scrolly the map (SCROLLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scrolly the map (SCROLLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCROLLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Scrolly the map (SCROLLY)

כמה שווה Scrolly the map (SCROLLY) היום?
החי SCROLLYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCROLLY ל USD?
המחיר הנוכחי של SCROLLY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scrolly the map?
שווי השוק של SCROLLY הוא $ 25.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCROLLY?
ההיצע במחזור של SCROLLY הוא 100.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCROLLY?
‏‏SCROLLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCROLLY?
SCROLLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SCROLLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCROLLY הוא -- USD.
האם SCROLLY יעלה השנה?
SCROLLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCROLLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:23 (UTC+8)

Scrolly the map (SCROLLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

