SCADA מחיר היום

מחיר SCADA (SCADA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00144167, עם שינוי של 2.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCADA ל USD הוא $ 0.00144167 לכל SCADA.

SCADA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 267,635, עם היצע במחזור של 185.59M SCADA. ב‑24 השעות האחרונות, SCADA סחר בין $ 0.00130903 (נמוך) ל $ 0.00148973 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00952474, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCADA נע ב -1.22% בשעה האחרונה ו +41.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.05K.

SCADA (SCADA) מידע שוק

שווי שוק $ 267.64K$ 267.64K $ 267.64K נפח (24 שעות) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 436.36K$ 436.36K $ 436.36K אספקת מחזור 185.59M 185.59M 185.59M אספקה כוללת 302,590,119.0678831 302,590,119.0678831 302,590,119.0678831

שווי השוק הנוכחי של SCADA הוא $ 267.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.05K. ההיצע במחזור של SCADA הוא 185.59M, עם היצע כולל של 302590119.0678831. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 436.36K.