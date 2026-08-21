SatLayer מחיר היום

מחיר SatLayer (SLAY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLAY ל USD הוא $ 0 לכל SLAY.

SatLayer כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 176,504, עם היצע במחזור של 609.00M SLAY. ב‑24 השעות האחרונות, SLAY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.098666, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SLAY נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.20.

SatLayer (SLAY) מידע שוק

שווי שוק $ 176.50K$ 176.50K $ 176.50K נפח (24 שעות) $ 2.20$ 2.20 $ 2.20 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 608.63K$ 608.63K $ 608.63K אספקת מחזור 609.00M 609.00M 609.00M אספקה כוללת 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SatLayer הוא $ 176.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.20. ההיצע במחזור של SLAY הוא 609.00M, עם היצע כולל של 2100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 608.63K.