SAID Protocol מחיר היום

מחיר SAID Protocol (SAID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAID ל USD הוא $ 0 לכל SAID.

SAID Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 204,967, עם היצע במחזור של 988.44M SAID. ב‑24 השעות האחרונות, SAID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00137988, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SAID נע ב +1.40% בשעה האחרונה ו +56.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 66.47K.

SAID Protocol (SAID) מידע שוק

שווי שוק $ 204.97K$ 204.97K $ 204.97K נפח (24 שעות) $ 66.47K$ 66.47K $ 66.47K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 204.97K$ 204.97K $ 204.97K אספקת מחזור 988.44M 988.44M 988.44M אספקה כוללת 988,438,504.803091 988,438,504.803091 988,438,504.803091

שווי השוק הנוכחי של SAID Protocol הוא $ 204.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.47K. ההיצע במחזור של SAID הוא 988.44M, עם היצע כולל של 988438504.803091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.97K.