ROY מחיר היום

מחיר ROY (ROY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00113057, עם שינוי של 6.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROY ל USD הוא $ 0.00113057 לכל ROY.

ROY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,135,756, עם היצע במחזור של 999.99M ROY. ב‑24 השעות האחרונות, ROY סחר בין $ 0.00095141 (נמוך) ל $ 0.00113712 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00608046, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00048689.

ביצועים לטווח קצר, ROY נע ב +3.01% בשעה האחרונה ו -32.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ROY (ROY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,990,643.78364 999,990,643.78364 999,990,643.78364

