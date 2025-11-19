ROY (ROY) תחזית מחיר (USD)

קבל ROY תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ROY יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של ROY % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה ROY תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) ROY (ROY) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, ROY ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001234 בשנת 2025. ROY (ROY) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, ROY ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001296 בשנת 2026. ROY (ROY) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ROY הוא $ 0.001360 עם 10.25% שיעור צמיחה. ROY (ROY) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ROY הוא $ 0.001428 עם 15.76% שיעור צמיחה. ROY (ROY) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ROY הוא $ 0.001500 עם 21.55% שיעור צמיחה. ROY (ROY) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ROY הוא $ 0.001575 עם 27.63% שיעור צמיחה. ROY (ROY) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של ROY עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002566. ROY (ROY) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של ROY עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004180. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001234 0.00%

2026 $ 0.001296 5.00%

2027 $ 0.001360 10.25%

2028 $ 0.001428 15.76%

2029 $ 0.001500 21.55%

2030 $ 0.001575 27.63%

2031 $ 0.001654 34.01%

2032 $ 0.001736 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.001823 47.75%

2034 $ 0.001914 55.13%

2035 $ 0.002010 62.89%

2036 $ 0.002111 71.03%

2037 $ 0.002216 79.59%

2038 $ 0.002327 88.56%

2039 $ 0.002444 97.99%

2040 $ 0.002566 107.89% הצג עוד לטווח קצר ROY תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001234 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001234 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001235 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001239 0.41% ROY (ROY) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורROYב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001234 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. ROY (ROY) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורROY , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001234 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. ROY (ROY) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורROY , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001235 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. ROY (ROY) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורROY הוא $0.001239 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית ROY מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ROY העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ROY יש כמות במעגל של 999.99M ושווי שוק כולל של $ 1.24M. צפה ROY במחיר חי

ROY מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בROYדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלROY הוא 0.001234USD. היצע במחזור של ROY(ROY) הוא 999.99M ROY , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,235,771 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 27.25% $ 0.000264 $ 0.001254 $ 0

7 ימים -23.40% $ -0.000288 $ 0.002022 $ 0.000956

30 ימים -29.87% $ -0.000368 $ 0.002022 $ 0.000956 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,ROY הראה תנועת מחירים של $0.000264 , המשקפת 27.25% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,ROY נסחר בשיא של $0.002022 ושפל של $0.000956 . נרשם שינוי במחיר של -23.40% . מגמה אחרונה זו מציגה אתROY הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,ROY חווה -29.87% שינוי, המשקף בערך $-0.000368 לערכו. זה מצביע על כך ש ROY עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך ROY (ROY) מודול חיזוי מחיר עובד? ROY מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ROYעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךROY לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ROY , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של ROY. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלROY . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלROY כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של ROY.

מדוע ROY חיזוי מחירים חשוב?

ROY תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ROY כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ROY ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ROY בחודש הבא? על פי ROY (ROY) כלי תחזית המחירים, המחיר ROY הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ROY בשנת 2026? המחיר של 1 ROY (ROY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ROY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ROY בשנת 2027? ROY (ROY) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ROY עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ROY בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ROY (ROY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ROY בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, ROY (ROY) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ROY בשנת 2030? המחיר של 1 ROY (ROY) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ROY יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ROY תחזית המחיר בשנת 2040? ROY (ROY) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ROY עד שנת 2040.