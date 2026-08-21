ROCK מחיר היום

מחיר ROCK (ROCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROCK ל USD הוא $ 0 לכל ROCK.

ROCK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,635, עם היצע במחזור של 1.00B ROCK. ב‑24 השעות האחרונות, ROCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00445204, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROCK נע ב -- בשעה האחרונה ו +4.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ROCK (ROCK) מידע שוק

שווי שוק $ 48.64K$ 48.64K $ 48.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.64K$ 48.64K $ 48.64K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ROCK הוא $ 48.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROCK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.64K.