robn מחיר היום

מחיר robn (ROBN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBN ל USD הוא $ 0 לכל ROBN.

robn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,442, עם היצע במחזור של 1.00B ROBN. ב‑24 השעות האחרונות, ROBN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROBN נע ב -2.07% בשעה האחרונה ו -36.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

robn (ROBN) מידע שוק

שווי שוק $ 26.44K$ 26.44K $ 26.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.44K$ 26.44K $ 26.44K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של robn הוא $ 26.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROBN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.44K.