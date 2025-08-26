Revshare מחיר (REVS)
-10.01%
-21.27%
-25.49%
-25.49%
Revshare (REVS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REVS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REVSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00217205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, REVS השתנה ב -10.01% במהלך השעה האחרונה, -21.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Revshare הוא $ 482.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REVS הוא 791.68M, עם היצע כולל של 791677102.3992014. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 482.96K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Revshareל USDהיה $ -0.000148563631257359.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevshare ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRevshare ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Revshareל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000148563631257359
|-21.27%
|30 ימים
|$ 0
|-43.16%
|60 ימים
|$ 0
|+15.66%
|90 ימים
|$ 0
|--
RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network.
