Revshare (REVS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00217205$ 0.00217205 $ 0.00217205 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -10.01% שינוי מחיר (1D) -21.27% שינוי מחיר (7D) -25.49% שינוי מחיר (7D) -25.49%

Revshare (REVS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REVS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REVSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00217205, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REVS השתנה ב -10.01% במהלך השעה האחרונה, -21.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revshare (REVS) מידע שוק

שווי שוק $ 482.96K$ 482.96K $ 482.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 482.96K$ 482.96K $ 482.96K אספקת מחזור 791.68M 791.68M 791.68M אספקה כוללת 791,677,102.3992014 791,677,102.3992014 791,677,102.3992014

שווי השוק הנוכחי של Revshare הוא $ 482.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REVS הוא 791.68M, עם היצע כולל של 791677102.3992014. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 482.96K.