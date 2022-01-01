Revshare (REVS) טוקנומיקה
RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from:
Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure.
Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution.
High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale.
Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making.
Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound.
By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network.
Revshare (REVS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Revshare (REVS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של REVS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות REVSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את REVSטוקניומיקה, חקרו אתREVSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
