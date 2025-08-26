Request (REQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.13813 $ 0.13813 $ 0.13813 24 שעות נמוך $ 0.146847 $ 0.146847 $ 0.146847 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.13813$ 0.13813 $ 0.13813 גבוה 24 שעות $ 0.146847$ 0.146847 $ 0.146847 שיא כל הזמנים $ 1.059$ 1.059 $ 1.059 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00454707$ 0.00454707 $ 0.00454707 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -5.76% שינוי מחיר (7D) -7.21% שינוי מחיר (7D) -7.21%

Request (REQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.138384. במהלך 24 השעות האחרונות, REQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.13813 לבין שיא של $ 0.146847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00454707.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REQ השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -5.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Request (REQ) מידע שוק

שווי שוק $ 103.00M$ 103.00M $ 103.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 138.30M$ 138.30M $ 138.30M אספקת מחזור 744.29M 744.29M 744.29M אספקה כוללת 999,418,799.5701458 999,418,799.5701458 999,418,799.5701458

שווי השוק הנוכחי של Request הוא $ 103.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REQ הוא 744.29M, עם היצע כולל של 999418799.5701458. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.30M.