New Kind of Network (NKN) טבלת מחירים חיה
New Kind of Network (NKN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02724
$ 0.02724$ 0.02724
24 שעות נמוך
$ 0.03027
$ 0.03027$ 0.03027
גבוה 24 שעות

$ 0.02724
$ 0.02724$ 0.02724

$ 0.03027
$ 0.03027$ 0.03027

$ 1.48332395
$ 1.48332395$ 1.48332395

$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117$ 0.00641054097117

-0.33%

-4.79%

+1.59%

+1.59%

New Kind of Network (NKN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02737. במהלך 24 השעות האחרונות, NKN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02724 לבין שיא של $ 0.03027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NKNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.48332395, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00641054097117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NKN השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -4.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

New Kind of Network (NKN) מידע שוק

No.851

$ 21.66M
$ 21.66M$ 21.66M

$ 216.85K
$ 216.85K$ 216.85K

$ 27.37M
$ 27.37M$ 27.37M

791.48M
791.48M 791.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

791,484,321.3525813
791,484,321.3525813 791,484,321.3525813

79.14%

2018-05-28 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

ETH

שווי השוק הנוכחי של New Kind of Network הוא $ 21.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 216.85K. ההיצע במחזור של NKN הוא 791.48M, עם היצע כולל של 791484321.3525813. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.37M.

New Kind of Network (NKN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של New Kind of Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0013775-4.79%
30 ימים$ -0.00351-11.37%
60 ימים$ +0.00078+2.93%
90 ימים$ -0.00829-23.25%
New Kind of Network שינוי מחיר היום

היום,NKN רשם שינוי של $ -0.0013775 (-4.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

New Kind of Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00351 (-11.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

New Kind of Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NKN ראה שינוי של $ +0.00078 (+2.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

New Kind of Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00829 (-23.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של New Kind of Network (NKN)?

בדוק את New Kind of Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNew Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול New Kind of Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

New Kind of Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה New Kind of Network (NKN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות New Kind of Network (NKN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור New Kind of Network.

בדוק את New Kind of Network תחזית המחיר עכשיו‏!

New Kind of Network (NKN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של New Kind of Network (NKN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NKN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות New Kind of Network (NKN)

מחפש איך לקנותNew Kind of Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש New Kind of Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NKN למטבעות מקומיים

1 New Kind of Network(NKN) ל VND
720.24155
1 New Kind of Network(NKN) ל AUD
A$0.0421498
1 New Kind of Network(NKN) ל GBP
0.0202538
1 New Kind of Network(NKN) ל EUR
0.0232645
1 New Kind of Network(NKN) ל USD
$0.02737
1 New Kind of Network(NKN) ל MYR
RM0.114954
1 New Kind of Network(NKN) ל TRY
1.1218963
1 New Kind of Network(NKN) ל JPY
¥4.02339
1 New Kind of Network(NKN) ל ARS
ARS$36.15577
1 New Kind of Network(NKN) ל RUB
2.2057483
1 New Kind of Network(NKN) ל INR
2.3967909
1 New Kind of Network(NKN) ל IDR
Rp441.4515511
1 New Kind of Network(NKN) ל KRW
37.9610952
1 New Kind of Network(NKN) ל PHP
1.5532475
1 New Kind of Network(NKN) ל EGP
￡E.1.3279924
1 New Kind of Network(NKN) ל BRL
R$0.1488928
1 New Kind of Network(NKN) ל CAD
C$0.0377706
1 New Kind of Network(NKN) ל BDT
3.2991798
1 New Kind of Network(NKN) ל NGN
41.7860527
1 New Kind of Network(NKN) ל COP
$109.48
1 New Kind of Network(NKN) ל ZAR
R.0.4797961
1 New Kind of Network(NKN) ל UAH
1.1210752
1 New Kind of Network(NKN) ל VES
Bs3.8318
1 New Kind of Network(NKN) ל CLP
$26.24783
1 New Kind of Network(NKN) ל PKR
Rs7.6967177
1 New Kind of Network(NKN) ל KZT
14.5816412
1 New Kind of Network(NKN) ל THB
฿0.8878828
1 New Kind of Network(NKN) ל TWD
NT$0.8339639
1 New Kind of Network(NKN) ל AED
د.إ0.1004479
1 New Kind of Network(NKN) ל CHF
Fr0.021896
1 New Kind of Network(NKN) ל HKD
HK$0.2137597
1 New Kind of Network(NKN) ל AMD
֏10.3633768
1 New Kind of Network(NKN) ל MAD
.د.م0.2455089
1 New Kind of Network(NKN) ל MXN
$0.5101768
1 New Kind of Network(NKN) ל SAR
ريال0.1026375
1 New Kind of Network(NKN) ל PLN
0.0996268
1 New Kind of Network(NKN) ל RON
лв0.1182384
1 New Kind of Network(NKN) ל SEK
kr0.2605624
1 New Kind of Network(NKN) ל BGN
лв0.0457079
1 New Kind of Network(NKN) ל HUF
Ft9.2967679
1 New Kind of Network(NKN) ל CZK
0.5739489
1 New Kind of Network(NKN) ל KWD
د.ك0.00834785
1 New Kind of Network(NKN) ל ILS
0.0925106
1 New Kind of Network(NKN) ל AOA
Kz24.9496709
1 New Kind of Network(NKN) ל BHD
.د.ب0.01031849
1 New Kind of Network(NKN) ל BMD
$0.02737
1 New Kind of Network(NKN) ל DKK
kr0.1746206
1 New Kind of Network(NKN) ל HNL
L0.7097041
1 New Kind of Network(NKN) ל MUR
1.2491668
1 New Kind of Network(NKN) ל NAD
$0.4784276
1 New Kind of Network(NKN) ל NOK
kr0.2767107
1 New Kind of Network(NKN) ל NZD
$0.046529
1 New Kind of Network(NKN) ל PAB
B/.0.02737
1 New Kind of Network(NKN) ל PGK
K0.1144066
1 New Kind of Network(NKN) ל QAR
ر.ق0.0988057
1 New Kind of Network(NKN) ל RSD
дин.2.7411055

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על New Kind of Network

כמה שווה New Kind of Network (NKN) היום?
החי NKNהמחיר ב USD הוא 0.02737 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NKN ל USD?
המחיר הנוכחי של NKN ל USD הוא $ 0.02737. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של New Kind of Network?
שווי השוק של NKN הוא $ 21.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NKN?
ההיצע במחזור של NKN הוא 791.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NKN?
‏‏NKN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.48332395 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NKN?
NKN ‏‏רשם מחירATL של 0.00641054097117 USD.
מהו נפח המסחר של NKN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NKN הוא $ 216.85K USD.
האם NKN יעלה השנה?
NKN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NKN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
New Kind of Network (NKN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
