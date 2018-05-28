New Kind of Network (NKN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02737. במהלך 24 השעות האחרונות, NKN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02724 לבין שיא של $ 0.03027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NKNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.48332395, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00641054097117.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NKN השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -4.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
New Kind of Network (NKN) מידע שוק
No.851
$ 21.66M
$ 21.66M
$ 216.85K
$ 216.85K
$ 27.37M
$ 27.37M
791.48M
791.48M
1,000,000,000
1,000,000,000
791,484,321.3525813
791,484,321.3525813
79.14%
2018-05-28 00:00:00
$ 0.0024
$ 0.0024
ETH
שווי השוק הנוכחי של New Kind of Network הוא $ 21.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 216.85K. ההיצע במחזור של NKN הוא 791.48M, עם היצע כולל של 791484321.3525813. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.37M.
New Kind of Network (NKN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של New Kind of Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0013775
-4.79%
30 ימים
$ -0.00351
-11.37%
60 ימים
$ +0.00078
+2.93%
90 ימים
$ -0.00829
-23.25%
New Kind of Network שינוי מחיר היום
היום,NKN רשם שינוי של $ -0.0013775 (-4.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
New Kind of Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00351 (-11.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
New Kind of Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NKN ראה שינוי של $ +0.00078 (+2.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
New Kind of Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00829 (-23.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של New Kind of Network (NKN)?
NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.