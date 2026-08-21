REPPO מחיר היום

מחיר REPPO (REPPO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01709279, עם שינוי של 14.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REPPO ל USD הוא $ 0.01709279 לכל REPPO.

REPPO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,094,707, עם היצע במחזור של 414.74M REPPO. ב‑24 השעות האחרונות, REPPO סחר בין $ 0.014616 (נמוך) ל $ 0.0169555 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.051255, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00281636.

ביצועים לטווח קצר, REPPO נע ב +1.75% בשעה האחרונה ו +33.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 213.78K.

REPPO (REPPO) מידע שוק

שווי שוק $ 7.09M$ 7.09M $ 7.09M נפח (24 שעות) $ 213.78K$ 213.78K $ 213.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.11M$ 17.11M $ 17.11M אספקת מחזור 414.74M 414.74M 414.74M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של REPPO הוא $ 7.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 213.78K. ההיצע במחזור של REPPO הוא 414.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.11M.