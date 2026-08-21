Remember KitKat מחיר היום

מחיר Remember KitKat (KITKAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KITKAT ל USD הוא $ 0 לכל KITKAT.

Remember KitKat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,135.39, עם היצע במחזור של 999.88M KITKAT. ב‑24 השעות האחרונות, KITKAT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KITKAT נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Remember KitKat (KITKAT) מידע שוק

שווי שוק $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,883,394.013819 999,883,394.013819 999,883,394.013819

שווי השוק הנוכחי של Remember KitKat הוא $ 13.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KITKAT הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999883394.013819. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.14K.