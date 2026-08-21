RecapThisBot מחיר היום

מחיר RecapThisBot ($RECAP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $RECAP ל USD הוא $ 0 לכל $RECAP.

RecapThisBot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 206,652, עם היצע במחזור של 998.94M $RECAP. ב‑24 השעות האחרונות, $RECAP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $RECAP נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +75.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 270.21.

RecapThisBot ($RECAP) מידע שוק

שווי שוק $ 206.65K$ 206.65K $ 206.65K נפח (24 שעות) $ 270.21$ 270.21 $ 270.21 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 206.65K$ 206.65K $ 206.65K אספקת מחזור 998.94M 998.94M 998.94M אספקה כוללת 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721

שווי השוק הנוכחי של RecapThisBot הוא $ 206.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 270.21. ההיצע במחזור של $RECAP הוא 998.94M, עם היצע כולל של 998943659.0945721. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 206.65K.