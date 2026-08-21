ratthew מחיר היום

מחיר ratthew (RATTHEW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 75.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RATTHEW ל USD הוא $ 0 לכל RATTHEW.

ratthew כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,879.73, עם היצע במחזור של 1.00B RATTHEW. ב‑24 השעות האחרונות, RATTHEW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RATTHEW נע ב -10.38% בשעה האחרונה ו +69.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ratthew (RATTHEW) מידע שוק

שווי שוק $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.88K$ 15.88K $ 15.88K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ratthew הוא $ 15.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RATTHEW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.88K.