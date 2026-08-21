RARI מחיר היום

מחיר RARI (RARI) בזמן אמת היום הוא $ 0.083431, עם שינוי של 3.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RARI ל USD הוא $ 0.083431 לכל RARI.

RARI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,046,658, עם היצע במחזור של 24.53M RARI. ב‑24 השעות האחרונות, RARI סחר בין $ 0.081023 (נמוך) ל $ 0.083949 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 46.7, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.076256.

ביצועים לטווח קצר, RARI נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +1.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 70.88K.

RARI (RARI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M נפח (24 שעות) $ 70.88K$ 70.88K $ 70.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M אספקת מחזור 24.53M 24.53M 24.53M אספקה כוללת 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RARI הוא $ 2.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.88K. ההיצע במחזור של RARI הוא 24.53M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.09M.