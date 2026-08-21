Ramses מחיר היום

מחיר Ramses (RAM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01376109, עם שינוי של 0.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAM ל USD הוא $ 0.01376109 לכל RAM.

Ramses כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 691,588, עם היצע במחזור של 50.26M RAM. ב‑24 השעות האחרונות, RAM סחר בין $ 0.01376148 (נמוך) ל $ 0.01432038 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04126834, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00764825.

ביצועים לטווח קצר, RAM נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +16.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.99K.

Ramses (RAM) מידע שוק

שווי שוק $ 691.59K$ 691.59K $ 691.59K נפח (24 שעות) $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M אספקת מחזור 50.26M 50.26M 50.26M אספקה כוללת 236,074,912.8450942 236,074,912.8450942 236,074,912.8450942

שווי השוק הנוכחי של Ramses הוא $ 691.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.99K. ההיצע במחזור של RAM הוא 50.26M, עם היצע כולל של 236074912.8450942. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25M.