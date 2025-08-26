Quitcoin (QC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01042537 $ 0.01042537 $ 0.01042537 24 שעות נמוך $ 0.0113998 $ 0.0113998 $ 0.0113998 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01042537$ 0.01042537 $ 0.01042537 גבוה 24 שעות $ 0.0113998$ 0.0113998 $ 0.0113998 שיא כל הזמנים $ 0.01184032$ 0.01184032 $ 0.01184032 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00128504$ 0.00128504 $ 0.00128504 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -4.29% שינוי מחיר (7D) -2.60% שינוי מחיר (7D) -2.60%

Quitcoin (QC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0105031. במהלך 24 השעות האחרונות, QC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01042537 לבין שיא של $ 0.0113998, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01184032, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00128504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QC השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quitcoin (QC) מידע שוק

שווי שוק $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M אספקת מחזור 993.15M 993.15M 993.15M אספקה כוללת 998,954,564.508356 998,954,564.508356 998,954,564.508356

שווי השוק הנוכחי של Quitcoin הוא $ 10.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QC הוא 993.15M, עם היצע כולל של 998954564.508356. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.48M.