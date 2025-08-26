Quitcoin מחיר (QC)
Quitcoin (QC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0105031. במהלך 24 השעות האחרונות, QC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01042537 לבין שיא של $ 0.0113998, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01184032, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00128504.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QC השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Quitcoin הוא $ 10.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QC הוא 993.15M, עם היצע כולל של 998954564.508356. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.48M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Quitcoinל USDהיה $ -0.00047082945222737.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuitcoin ל USDהיה . $ +0.0240958423.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuitcoin ל USDהיה $ +0.0602803073.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quitcoinל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00047082945222737
|-4.29%
|30 ימים
|$ +0.0240958423
|+229.42%
|60 ימים
|$ +0.0602803073
|+573.93%
|90 ימים
|$ 0
|--
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
הבנת הטוקנומיקה של Quitcoin (QC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.
