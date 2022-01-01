Quitcoin (QC) טוקנומיקה
Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems.
At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics
Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom.
Quitcoin (QC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quitcoin (QC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Quitcoin (QC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Quitcoin (QC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של QC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות QCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את QCטוקניומיקה, חקרו אתQCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
