PYSOPS מחיר היום

מחיר PYSOPS (PSYOPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSYOPS ל USD הוא $ 0 לכל PSYOPS.

PYSOPS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,032.78, עם היצע במחזור של 603.74M PSYOPS. ב‑24 השעות האחרונות, PSYOPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PSYOPS נע ב -- בשעה האחרונה ו +9.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PYSOPS (PSYOPS) מידע שוק

שווי שוק $ 19.03K$ 19.03K $ 19.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K אספקת מחזור 603.74M 603.74M 603.74M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PYSOPS הוא $ 19.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSYOPS הוא 603.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.53K.