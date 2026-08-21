PVS מחיר היום

מחיר PVS (PVS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PVS ל USD הוא $ 0 לכל PVS.

PVS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 213,809, עם היצע במחזור של 999.94M PVS. ב‑24 השעות האחרונות, PVS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01904903, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PVS נע ב -1.25% בשעה האחרונה ו +27.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.00K.

PVS (PVS) מידע שוק

שווי שוק $ 213.81K$ 213.81K $ 213.81K נפח (24 שעות) $ 6.00K$ 6.00K $ 6.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 213.81K$ 213.81K $ 213.81K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,944,404.39 999,944,404.39 999,944,404.39

שווי השוק הנוכחי של PVS הוא $ 213.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.00K. ההיצע במחזור של PVS הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999944404.39. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.81K.