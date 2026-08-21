PUP Token מחיר היום

מחיר PUP Token (PUP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUP ל USD הוא $ 0 לכל PUP.

PUP Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 351,114, עם היצע במחזור של 645.17M PUP. ב‑24 השעות האחרונות, PUP סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.191311, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUP נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.61.

PUP Token (PUP) מידע שוק

שווי שוק $ 351.11K$ 351.11K $ 351.11K נפח (24 שעות) $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 544.22K$ 544.22K $ 544.22K אספקת מחזור 645.17M 645.17M 645.17M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PUP Token הוא $ 351.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.61. ההיצע במחזור של PUP הוא 645.17M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 544.22K.