PUP מחיר היום

מחיר PUP (PUP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUP ל USD הוא $ 0 לכל PUP.

PUP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 268,767, עם היצע במחזור של 1.00B PUP. ב‑24 השעות האחרונות, PUP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03451026, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUP נע ב -1.35% בשעה האחרונה ו +3.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 30.83K.

PUP (PUP) מידע שוק

שווי שוק $ 268.77K$ 268.77K $ 268.77K נפח (24 שעות) $ 30.83K$ 30.83K $ 30.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 268.77K$ 268.77K $ 268.77K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PUP הוא $ 268.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.83K. ההיצע במחזור של PUP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 268.77K.