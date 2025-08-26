Pundu (PUNDU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00419336 $ 0.00419336 $ 0.00419336 24 שעות נמוך $ 0.00477785 $ 0.00477785 $ 0.00477785 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00419336$ 0.00419336 $ 0.00419336 גבוה 24 שעות $ 0.00477785$ 0.00477785 $ 0.00477785 שיא כל הזמנים $ 0.02009279$ 0.02009279 $ 0.02009279 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00224062$ 0.00224062 $ 0.00224062 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.15% שינוי מחיר (1D) -8.53% שינוי מחיר (7D) +4.27% שינוי מחיר (7D) +4.27%

Pundu (PUNDU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00424498. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNDU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00419336 לבין שיא של $ 0.00477785, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNDUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02009279, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00224062.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNDU השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -8.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pundu (PUNDU) מידע שוק

שווי שוק $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M אספקת מחזור 995.89M 995.89M 995.89M אספקה כוללת 995,888,947.5839508 995,888,947.5839508 995,888,947.5839508

שווי השוק הנוכחי של Pundu הוא $ 4.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUNDU הוא 995.89M, עם היצע כולל של 995888947.5839508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.26M.