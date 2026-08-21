PUMPVILLE מחיר היום

מחיר PUMPVILLE (PUMPVILLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUMPVILLE ל USD הוא $ 0 לכל PUMPVILLE.

PUMPVILLE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 154,519, עם היצע במחזור של 992.92M PUMPVILLE. ב‑24 השעות האחרונות, PUMPVILLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PUMPVILLE נע ב -1.12% בשעה האחרונה ו +23.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.28K.

PUMPVILLE (PUMPVILLE) מידע שוק

שווי שוק $ 154.52K$ 154.52K $ 154.52K נפח (24 שעות) $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 154.52K$ 154.52K $ 154.52K אספקת מחזור 992.92M 992.92M 992.92M אספקה כוללת 992,919,088.339005 992,919,088.339005 992,919,088.339005

שווי השוק הנוכחי של PUMPVILLE הוא $ 154.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.28K. ההיצע במחזור של PUMPVILLE הוא 992.92M, עם היצע כולל של 992919088.339005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.52K.