Pumpit מחיר היום

מחיר Pumpit (PUMPIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000998, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PUMPIT ל USD הוא $ 0.00000998 לכל PUMPIT.

Pumpit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,130.63, עם היצע במחזור של 714.25M PUMPIT. ב‑24 השעות האחרונות, PUMPIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00013851, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000936.

ביצועים לטווח קצר, PUMPIT נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pumpit (PUMPIT) מידע שוק

שווי שוק $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K אספקת מחזור 714.25M 714.25M 714.25M אספקה כוללת 714,250,169.22268 714,250,169.22268 714,250,169.22268

שווי השוק הנוכחי של Pumpit הוא $ 7.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUMPIT הוא 714.25M, עם היצע כולל של 714250169.22268. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.13K.