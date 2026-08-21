Pumpfun Pepe מחיר היום

מחיר Pumpfun Pepe (PFP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PFP ל USD הוא $ 0 לכל PFP.

Pumpfun Pepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 242,836, עם היצע במחזור של 999.63M PFP. ב‑24 השעות האחרונות, PFP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00827431, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PFP נע ב -6.90% בשעה האחרונה ו -8.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 42.39K.

Pumpfun Pepe (PFP) מידע שוק

שווי שוק $ 242.84K$ 242.84K $ 242.84K נפח (24 שעות) $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 242.84K$ 242.84K $ 242.84K אספקת מחזור 999.63M 999.63M 999.63M אספקה כוללת 999,629,275.31554 999,629,275.31554 999,629,275.31554

שווי השוק הנוכחי של Pumpfun Pepe הוא $ 242.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.39K. ההיצע במחזור של PFP הוא 999.63M, עם היצע כולל של 999629275.31554. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 242.84K.