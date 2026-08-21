pow מחיר היום

מחיר pow (POW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POW ל USD הוא $ 0 לכל POW.

pow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,718.96, עם היצע במחזור של 1.00B POW. ב‑24 השעות האחרונות, POW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POW נע ב -2.83% בשעה האחרונה ו -2.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

pow (POW) מידע שוק

שווי שוק $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של pow הוא $ 17.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.72K.