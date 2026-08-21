POOH מחיר היום

מחיר POOH (POOH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POOH ל USD הוא $ 0 לכל POOH.

POOH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,957,748, עם היצע במחזור של 420.69T POOH. ב‑24 השעות האחרונות, POOH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POOH נע ב -1.43% בשעה האחרונה ו +26.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

POOH (POOH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של POOH הוא $ 1.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POOH הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.96M.