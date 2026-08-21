Ponzilio מחיר היום

מחיר Ponzilio (PONZILIO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PONZILIO ל USD הוא $ 0 לכל PONZILIO.

Ponzilio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,723.51, עם היצע במחזור של 999.99M PONZILIO. ב‑24 השעות האחרונות, PONZILIO סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PONZILIO נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ponzilio (PONZILIO) מידע שוק

שווי שוק $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,988,641.587814 999,988,641.587814 999,988,641.587814

שווי השוק הנוכחי של Ponzilio הוא $ 14.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PONZILIO הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988641.587814. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.72K.