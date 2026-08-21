PONSTAR מחיר היום

מחיר PONSTAR (PONSTAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PONSTAR ל USD הוא $ 0 לכל PONSTAR.

PONSTAR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,594.74, עם היצע במחזור של 833.49M PONSTAR. ב‑24 השעות האחרונות, PONSTAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PONSTAR נע ב -0.72% בשעה האחרונה ו -47.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PONSTAR (PONSTAR) מידע שוק

שווי שוק $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K אספקת מחזור 833.49M 833.49M 833.49M אספקה כוללת 833,488,976.2528204 833,488,976.2528204 833,488,976.2528204

שווי השוק הנוכחי של PONSTAR הוא $ 17.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PONSTAR הוא 833.49M, עם היצע כולל של 833488976.2528204. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.59K.