Pondo מחיר היום

מחיר Pondo (PNDO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PNDO ל USD הוא $ 0 לכל PNDO.

Pondo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 301,806, עם היצע במחזור של 1.00B PNDO. ב‑24 השעות האחרונות, PNDO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.899257, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PNDO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -5.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.37.

Pondo (PNDO) מידע שוק

שווי שוק $ 301.81K$ 301.81K $ 301.81K נפח (24 שעות) $ 4.37$ 4.37 $ 4.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 301.81K$ 301.81K $ 301.81K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pondo הוא $ 301.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.37. ההיצע במחזור של PNDO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 301.81K.