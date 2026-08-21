Polker מחיר היום

מחיר Polker (PKR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PKR ל USD הוא $ 0 לכל PKR.

Polker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,823, עם היצע במחזור של 702.73M PKR. ב‑24 השעות האחרונות, PKR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.561223, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PKR נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Polker (PKR) מידע שוק

שווי שוק $ 20.82K$ 20.82K $ 20.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.63K$ 29.63K $ 29.63K אספקת מחזור 702.73M 702.73M 702.73M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Polker הוא $ 20.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PKR הוא 702.73M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.63K.