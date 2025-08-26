PLUTO (PLUTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00155953$ 0.00155953 $ 0.00155953 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -6.26% שינוי מחיר (7D) -6.26%

PLUTO (PLUTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLUTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLUTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00155953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLUTO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PLUTO (PLUTO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K אספקת מחזור 999.04M 999.04M 999.04M אספקה כוללת 999,039,320.544651 999,039,320.544651 999,039,320.544651

שווי השוק הנוכחי של PLUTO הוא $ 8.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLUTO הוא 999.04M, עם היצע כולל של 999039320.544651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.63K.