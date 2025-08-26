PlotX (PLOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00694196 $ 0.00694196 $ 0.00694196 24 שעות נמוך $ 0.00748125 $ 0.00748125 $ 0.00748125 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00694196$ 0.00694196 $ 0.00694196 גבוה 24 שעות $ 0.00748125$ 0.00748125 $ 0.00748125 שיא כל הזמנים $ 0.376907$ 0.376907 $ 0.376907 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00315491$ 0.00315491 $ 0.00315491 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -6.47% שינוי מחיר (7D) -1.02% שינוי מחיר (7D) -1.02%

PlotX (PLOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00696439. במהלך 24 השעות האחרונות, PLOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00694196 לבין שיא של $ 0.00748125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.376907, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00315491.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLOT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -6.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PlotX (PLOT) מידע שוק

שווי שוק $ 723.72K$ 723.72K $ 723.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 104.25M 104.25M 104.25M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PlotX הוא $ 723.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLOT הוא 104.25M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.