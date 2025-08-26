עוד על PLOT

PlotX סֵמֶל

PlotX מחיר (PLOT)

1 PLOT ל USDמחיר חי:

$0.00696439
$0.00696439
-6.40%1D
PlotX (PLOT) טבלת מחירים חיה
PlotX (PLOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00694196
24 שעות נמוך
$ 0.00748125
גבוה 24 שעות

$ 0.00694196
$ 0.00748125
$ 0.376907
$ 0.00315491
+0.02%

-6.47%

-1.02%

-1.02%

PlotX (PLOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00696439. במהלך 24 השעות האחרונות, PLOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00694196 לבין שיא של $ 0.00748125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.376907, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00315491.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLOT השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -6.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PlotX (PLOT) מידע שוק

$ 723.72K
--
$ 1.39M
104.25M
200,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של PlotX הוא $ 723.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLOT הוא 104.25M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.

PlotX (PLOT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PlotXל USDהיה $ -0.000482310355555381.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlotX ל USDהיה . $ +0.0007919855.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlotX ל USDהיה $ +0.0038422755.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PlotXל USDהיה $ +0.002149046211993148.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000482310355555381-6.47%
30 ימים$ +0.0007919855+11.37%
60 ימים$ +0.0038422755+55.17%
90 ימים$ +0.002149046211993148+44.63%

מה זהPlotX (PLOT)

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets. PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?” Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PlotX (PLOT) משאב

האתר הרשמי

PlotXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PlotX (PLOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PlotX (PLOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PlotX.

בדוק את PlotX תחזית המחיר עכשיו‏!

PLOT למטבעות מקומיים

PlotX (PLOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PlotX (PLOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PlotX (PLOT)

כמה שווה PlotX (PLOT) היום?
החי PLOTהמחיר ב USD הוא 0.00696439 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLOT ל USD?
המחיר הנוכחי של PLOT ל USD הוא $ 0.00696439. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PlotX?
שווי השוק של PLOT הוא $ 723.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLOT?
ההיצע במחזור של PLOT הוא 104.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLOT?
‏‏PLOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.376907 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLOT?
PLOT ‏‏רשם מחירATL של 0.00315491 USD.
מהו נפח המסחר של PLOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLOT הוא -- USD.
האם PLOT יעלה השנה?
PLOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.