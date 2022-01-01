PlotX (PLOT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי PlotX (PLOT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

PlotX (PLOT) מידע

PlotX is a DeFi Prediction Market protocol built for crypto traders. It enables users to earn rewards on high-yield prediction markets.

PlotX enables crypto-asset predictions, like “What will be the price of BTC/USDT in the next 4 hours?”

Dubbed as the Uniswap of Prediction Markets, PlotX uses an Automated Market Making (AMM) algorithm to settle markets and distribute rewards on the Ethereum Blockchain without counterparty risk.

אתר רשמי:
https://plotx.io/

PlotX (PLOT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PlotX (PLOT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 747.30K
$ 747.30K$ 747.30K
ההיצע הכולל:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
אספקה במחזור:
$ 104.25M
$ 104.25M$ 104.25M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M
שיא כל הזמנים:
$ 0.376907
$ 0.376907$ 0.376907
שפל כל הזמנים:
$ 0.00315491
$ 0.00315491$ 0.00315491
מחיר נוכחי:
$ 0.00716816
$ 0.00716816$ 0.00716816

PlotX (PLOT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של PlotX (PLOT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של PLOT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות PLOTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את PLOTטוקניומיקה, חקרו אתPLOTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.