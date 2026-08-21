PlayDapp מחיר היום

מחיר PlayDapp (PDA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PDA ל USD הוא $ 0 לכל PDA.

PlayDapp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 601,170, עם היצע במחזור של 656.50M PDA. ב‑24 השעות האחרונות, PDA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PDA נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +7.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.03K.

PlayDapp (PDA) מידע שוק

שווי שוק $ 601.17K$ 601.17K $ 601.17K נפח (24 שעות) $ 32.03K$ 32.03K $ 32.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 641.00K$ 641.00K $ 641.00K אספקת מחזור 656.50M 656.50M 656.50M אספקה כוללת 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PlayDapp הוא $ 601.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.03K. ההיצע במחזור של PDA הוא 656.50M, עם היצע כולל של 700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 641.00K.