Pikaboss מחיר היום

מחיר Pikaboss (PIKA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIKA ל USD הוא $ 0 לכל PIKA.

Pikaboss כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,865,845, עם היצע במחזור של 420.69T PIKA. ב‑24 השעות האחרונות, PIKA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIKA נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +21.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pikaboss (PIKA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.87M$ 7.87M $ 7.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.87M$ 7.87M $ 7.87M אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pikaboss הוא $ 7.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIKA הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.87M.