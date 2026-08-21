Pengachu מחיר היום

מחיר Pengachu (PENGACHU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PENGACHU ל USD הוא $ 0 לכל PENGACHU.

Pengachu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,042.0, עם היצע במחזור של 1.00B PENGACHU. ב‑24 השעות האחרונות, PENGACHU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PENGACHU נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pengachu (PENGACHU) מידע שוק

שווי שוק $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.04K$ 19.04K $ 19.04K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pengachu הוא $ 19.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PENGACHU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.04K.