PEAK מחיר היום

מחיר PEAK (PEAK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 18.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEAK ל USD הוא $ 0 לכל PEAK.

PEAK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 639,504, עם היצע במחזור של 750.00M PEAK. ב‑24 השעות האחרונות, PEAK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00152593, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEAK נע ב +2.08% בשעה האחרונה ו +73.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.56K.

PEAK (PEAK) מידע שוק

שווי שוק $ 639.50K$ 639.50K $ 639.50K נפח (24 שעות) $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 852.67K$ 852.67K $ 852.67K אספקת מחזור 750.00M 750.00M 750.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PEAK הוא $ 639.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.56K. ההיצע במחזור של PEAK הוא 750.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 852.67K.