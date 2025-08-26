Patchy (PATCHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0013772$ 0.0013772 $ 0.0013772 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) +5.72% שינוי מחיר (7D) +5.72%

Patchy (PATCHY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PATCHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PATCHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0013772, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PATCHY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Patchy (PATCHY) מידע שוק

שווי שוק $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,714,050.425269 999,714,050.425269 999,714,050.425269

שווי השוק הנוכחי של Patchy הוא $ 10.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PATCHY הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999714050.425269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.11K.