Paraloom מחיר היום

מחיר Paraloom (PARALOOM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PARALOOM ל USD הוא $ 0 לכל PARALOOM.

Paraloom כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 228,583, עם היצע במחזור של 999.96M PARALOOM. ב‑24 השעות האחרונות, PARALOOM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00122591, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PARALOOM נע ב -1.92% בשעה האחרונה ו +81.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.72K.

Paraloom (PARALOOM) מידע שוק

שווי שוק $ 228.58K$ 228.58K $ 228.58K נפח (24 שעות) $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 228.58K$ 228.58K $ 228.58K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,959,372.347584 999,959,372.347584 999,959,372.347584

שווי השוק הנוכחי של Paraloom הוא $ 228.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.72K. ההיצע במחזור של PARALOOM הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999959372.347584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.58K.