Parallel (PAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24 שעות נמוך $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 גבוה 24 שעות $ 1.38$ 1.38 $ 1.38 שיא כל הזמנים $ 5.6$ 5.6 $ 5.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0.623886$ 0.623886 $ 0.623886 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -0.21% שינוי מחיר (7D) -0.12% שינוי מחיר (7D) -0.12%

Parallel (PAR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.16. במהלך 24 השעות האחרונות, PAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.13 לבין שיא של $ 1.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.623886.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAR השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -0.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Parallel (PAR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M אספקת מחזור 2.24M 2.24M 2.24M אספקה כוללת 2,240,894.0 2,240,894.0 2,240,894.0

שווי השוק הנוכחי של Parallel הוא $ 2.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAR הוא 2.24M, עם היצע כולל של 2240894.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.60M.