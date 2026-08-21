OWB מחיר היום

מחיר OWB (OWB) בזמן אמת היום הוא $ 0.01275515, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OWB ל USD הוא $ 0.01275515 לכל OWB.

OWB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,676,793, עם היצע במחזור של 366.66M OWB. ב‑24 השעות האחרונות, OWB סחר בין $ 0.01208567 (נמוך) ל $ 0.01311129 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.152134, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01033012.

ביצועים לטווח קצר, OWB נע ב +1.82% בשעה האחרונה ו -5.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.67K.

OWB (OWB) מידע שוק

שווי שוק $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M נפח (24 שעות) $ 62.67K$ 62.67K $ 62.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.76M$ 12.76M $ 12.76M אספקת מחזור 366.66M 366.66M 366.66M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OWB הוא $ 4.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.67K. ההיצע במחזור של OWB הוא 366.66M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.76M.